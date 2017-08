Twee vrouwen hadden klacht ingediend tegen Grace Mugabe na een woordenwisseling in een hotel in Johannesburg. Eén van hen, een 20-jarige vrouw, bevond zich met enkele vrienden in een hotelkamer toen Grace Mugabe de kamer binnenkwam. Daarop zou ze enkele klappen hebben uitgedeeld.

Volgens een naaste van het slachtoffer was de mevrouw Mugabe op zoek naar haar twee zonen, maar die bevonden zich blijkbaar in de aanpalende kamer.

Gistern had de Zuid-Afrikaanse minister van Politie Fikile Mbalula nog gezegd dat Grace Mugabe voor de rechter zal moeten verschijnen. "Buitenlandse burgers moeten begrijpen dat ze verantwoordelijkheden hebben, vooral zij die een diplomatiek paspoort hebben. Ik kan niet naar Zimbabwe reizen, iemand in elkaar slaan en verwachten dat de hele zaak verdwijnt", klonk het toen. Mugabe is echter niet opgedaagd voor de rechtbank.