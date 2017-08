In een geschreven statement hebben de twee voormalige presidenten, vader en zoon Bush, zich uitgesproken over het geweld in Charlottesville (Virginia) vorige week waarbij blanke supremacisten en neonazi's betrokken waren. "Amerika moet altijd raciaal fanatisme, antisemitisme en haat in alle vormen verwerpen", schrijven ze.

Ze verwijzen ook naar Thomas Jefferson, de president van de Verenigde Staten die populair is onder conservatieve politici: "We worden herinnerd aan de fundamentele waarheden die de prominentste burger van die stad in de Onafhankelijkheidsverklaring optekende: we zijn allemaal gelijkwaardig geschapen en onze Schepper heeft ons met onvervreemdbare rechten gezegend." Jeffersons plantage lag net buiten Charlottesville. Betogers en tegenbetogers verzamelden zich bovendien rond zijn standbeeld op de campus van de University of Virginia.

De tweets van president Obama over het geweld in Charlottesville met citaten van Nelson Mandela gingen viraal. Een van de tweets werd zelfs de meest gelikete ooit. President Clinton veroordeelde ook "haat, geweld en blanke suprematie" via Twitter.