Kabund kwam op 1 februari aan het hoofd van het UDPS en is nu dus de belangrijkste Congolese oppositieleider. Z’n voorganger Etienne Tshisekedi wa Mulumba overleed ruim zes maanden geleden in Brussel. Het is nog altijd niet gelukt om hem in z’n thuisland te begraven. Begin juni kwam Tshisekedi’s familie met de Congolese autoriteiten overeen om het stoffelijk overschot begin september naar Congo te repatriëren. Maar volgens Kabund heeft de Congolese overheid nagelaten om het officiële document waarin de modaliteiten van de repatriëring beschreven staan, ondertekend terug te bezorgen aan Tshisekedi’s familie. Kabund is trouwens speciaal naar Brussel gereisd voor een ontmoeting met de weduwe van Tshisekedi.



President Kabila’s ambtstermijn verliep eind november vorig jaar, maar het Congolese staatshoofd weigert op te stappen. Dat heeft de woede van de oppositie alleen maar doen toenemen. Chaos en geweld zijn voor de president dan weer de aanleiding om geregeld de noodtoestand uit te roepen en verkiezingen te blijven uitstellen. Zeker in de steden is de aanwezigheid van militairen en gewapende politie de afgelopen maanden alleen maar toegenomen. Elke protestbeweging wordt meteen de kop ingedrukt.