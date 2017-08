Het heeft dus geloond, want het parlement in Beiroet heeft vandaag dat artikel uit het wetboek gewijzigd. Verkrachters kunnen voortaan dus bestraft worden, of ze nu met hun slachtoffer willen trouwen of niet.

Mensenrechtengroepen willen de strijd nu voortzetten. Zo willen ze dat ook verkrachting binnen het huwelijk strafbaar wordt, net zoals het uithuwelijken van minderjarigen.

Libanon volgt nu een serie van Arabische landen die de bewuste praktijk schrappen om verkrachters mits een huwelijk vrijuit te laten gaan. Eerder deze maand had Jordanië een gelijkaardige wet afgeschaft en eind vorige maand deed Tunesië dat ook. Eerder deden Marokko en Egypte dat ook al.

De praktijk om verkrachters ongestraft te laten als ze met hun slachtoffer trouwen, is een traditie, niet alleen in Arabische landen, maar ook in India en Zuidoost-Azië. Veel slachtoffers worden door hun familie dan ook gedwongen om te trouwen met hun verkrachter om zo "de familie-eer te redden".