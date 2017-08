Voorafgaand aan de demonstratie sprak VICE-correspondente Elle Reeve met Christopher Cantwell, een racistische en antisemitische radiopresentator en één van de geplande sprekers in Emancipation Park. Ze vroeg hem naar zijn beweegredenen om de straat op te trekken. “Het is telkens één of andere kleine zwarte klootzak, die zich gedraagt als een wilde en zich schokkend genoeg in de nesten werkt”, stelt Cantwell, verwijzend naar de recente gevallen van dodelijk politiegeweld tegen jonge Afro-Amerikanen. “Welke problemen ik ook heb met mijn medeblanken, zij zijn over het algemeen niet geneigd tot zo’n gedrag.”

“Natuurlijk zijn we daartoe in staat”, antwoordt Cantwell wanneer Reeve hem wijst op het feit dat ook blanken in staat zijn om geweld te gebruiken. “Ik draag een wapen, ik ga dagelijks naar de gym. Ik probeer mijzelf méér capabel te maken om geweld te gebruiken. Ik ben hier om ideeën te verspreiden, met de hoop dat er iemand zal opstaan die capabeler is. Iemand zoals Donald Trump, maar die zijn dochter niet afgeeft aan een jood. Iemand veel racistischer dan Donald Trump.”