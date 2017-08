Damascus, de hoofdstad van Syrië, is volgens de analyse de stad met de slechtste levensomstandigheden ter wereld. Dat zal niet verrassen, aangezien de burgeroorlog in de regio er al jaren aanhoudt.

De lijst van tien slechtste steden om in te wonen bestaat voor de helft uit Afrikaanse steden. Lagos, de grootste stad in Nigeria, staat op de tweede plek. Er staan twee Noord-Afrikaanse steden in het lijstje: Tripoli op de derde plaats en Algiers op de zesde samen met Karachi in Pakistan. Twee steden in het lijstje liggen niet in Afrika of Azië: de hoofdstad van Papoea-Nieuw-Guinea Port Moresby en Kiev.

De top 10 minst leefbare steden: