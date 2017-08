Het is niet duidelijk hoe de Britten denken over mensen uit derde landen die via Ierland het Verenigd Koninkrijk willen binnenkomen. Zullen zij onderworpen worden aan strengere regels? Dat blijft voorlopig vaag.

De grenskwestie ligt erg gevoelig door decennialang geweld in de regio. De Ierse regering is erg ongerust over de gevolgen van een brexit voor het vredesproces met Noord-Ierland én voor mogelijke economische verliezen.