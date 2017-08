Volgens de Zweedse nieuwswebsite The Local zakten afgelopen weekend "massa’s mensen" af naar de bossen van Värmland. Daarbij schrikten ze er niet voor terug om privé-eigendommen te betreden. Catrin Leverström: "Het is niet de eerste keer dat vreemden in of door mijn tuin wandelen om de eland te zien. Omdat het dier nogal geïnteresseerd is in de appels aan een boom in mijn tuin, durft hij soms verschillende dagen na elkaar hier op te dagen. Dat lokt natuurlijk toeristen, soms dagelijks."

"Waar ze allemaal vandaan komen, ik weet het niet. Sommigen vragen om Engels met hen te praten. Ik vind die aandacht ronduit verontrustend. Soms grap ik met mijn man dat het misschien nu een goed moment is om ons huis te verkopen."

Professor Göran Ericsson van de Swedish University of Agricultural Sciences waarschuwt alvast voor te veel aandacht voor het dier: "Ik raad toeristen ten stelligste af het dier te dicht te benaderen. Je krijgt een eland immers snel geïrriteerd en dan kan hij gevaarlijk worden. Je mag niet vergeten dat dit dier tot 600 kilogram kan wegen."

In Zweden zouden er naar schatting nog een 100-tal witte elanden leven.