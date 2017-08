"Violist Wuilly Arteaga is onder voorwaarden vrijgelaten, na een verzoek van het Venezolaanse openbaar ministerie", schreef procureur-generaal Tarek William Saab vandaag op Twitter.

Alfredo Romero, Arteaga's advocaat en hoofd van de NGO Foro Penal, bevestigt dat de violist afgelopen nacht is vrijgelaten door soldaten van de Nationale Garde in Altamira, een wijk in het oosten van de Venezolaanse hoofdstad Caracas. "Ze hebben Wuilly vrijgelaten, maar nu vinden we hem niet", aldus Romero.

Op 22 juli raakte Arteaga gewond toen de politie traangasgranaten en rubberkogels afvuurde op een menigte die stenen aan het gooien was in Caracas. Kort daarna werd hij gearresteerd en door een rechtbank in de hoofdstad veroordeeld, voor "het publiekelijk aanzetten tot protesten" en "het bezit van een brandbare substantie". Maar Romero ontkent dat de violist verboden substanties op zak had.