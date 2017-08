Vicegouverneur van Guam:"We zijn blij dat de retoriek minder straf wordt"

Vicegouverneur Ray Tenorio van het eiland Guam verklaarde in een persconferentie dat hij de indruk heeft dat de dreiging vanuit Noord-Korea is afgenomen. Hij benadrukte dat dit een persoonlijk standpunt is maar dat veel mensen het ook zo zien.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Vicegouverneur van Guam:"We zijn blij dat de retoriek minder straf wordt"

Vicegouverneur Ray Tenorio van het eiland Guam verklaarde in een persconferentie dat hij de indruk heeft dat de dreiging vanuit Noord-Korea is afgenomen. Hij benadrukte dat dit een persoonlijk standpunt is maar dat veel mensen het ook zo zien.