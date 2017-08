Afgelopen weekend klonk het nog dat de verantwoordelijkheid lag bij "veel partijen", gisteren trok Trump van leer tegen het racistisch geweld dat geen plaats in Amerika heeft en tegen neonazi's, KKK'ers, white supremacists en andere haatgroepen, maar vandaag moeten "beide partijen" het weer ontgelden. "Ze gingen elkaar te lijf met stokken ... het was verschrikkelijk om zien", zei Trump in New York, waarop hij eraan toevoegde dat linkse betogers (the alt left, sic.) "de andere groep gewelddadig aanvielen".

Afgelopen weekend had Trump heel wat kritiek over zich geen gekregen omdat hij zich niet duidelijk had uitgesproken tegen de extreemrechtse aanhanger die met een auto doelbewust op tegenbetogers was ingereden en daarbij een dodelijk slachtoffer had gemaakt. Trump zei nu wel de bestuurder wel als een moordenaar te beschouwen.

De Amerikaanse president lijkt warm en koud te blazen in verband met het geweld in Charlottesville. Dat actievoerders protesteren voor het verwijderen van een standbeeld van een geconfedereerde generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog, ligt hem wel duidelijk zwaar op de maag. Op zijn persconferentie in New York vroeg hij zich met enig cynisme af of de standbeelden van George Washington dan ook moesten worden verwijderd omdat die slaven had gehouden. Washington was de eerste president van de Verenigde Staten, een soort vader van de natie zeg maar.