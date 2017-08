De wapens en de springstof zijn overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties, in het stadje Fonseca, in het oosten van het land. Ook de Colombiaanse president Juan Manuel Santos was aanwezig.

"Vandaag beginnen we een nieuw land op te bouwen", zei Santos. "We zijn nu echt op weg naar een nieuwe fase in Colombia", zei VN-gezant Jean Arnault.

De Verenigde Naties hebben de voorbije maanden in 26 zogenoemde ontwapeningszones wapens, granaten en munitie van zo'n 6.800 Farc-strijders ingezameld. Die waren daar begin dit jaar bijeengekomen om de overgang naar een normaal leven voor te bereiden.

Binnen enkele weken wil de Farc een politieke partij beginnen. Daarom is eind vorig jaar de beweging "Voces de Paz" (stemmen van de vrede, nvdr.) opgericht.