De rebellen zeggen dat ze het toestel hebben neergeschoten en dat de piloot gewond is gevangen genomen. Hij zou nu door hen verzorgd worden. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten bevestigt het bericht.

Het Syrische regime bevestigt dat er een MiG-21 verloren gegaan is in het zuiden, maar wil nog niet toegeven dat die neergeschoten is. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht, luidt het in Damascus.

Al meer dan een maand is er een bestand in het zuiden van Syrië. Kort na het ingaan van het bestand hadden de rebellen al eens een Syrisch gevechtsvliegtuig beschadigd, maar dat is toen veilig kunnen landen in gebied dat door het regeringsleger gecontroleerd wordt.