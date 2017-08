Nog volgens Matthijs valt het - de rellen in Charlottesville buiten beschouwing gelaten - al bij al nog mee wat incidenten betreft. Hij wijst erop dat men in de VS al volop bezig is met de verkiezingen van november 2018.

Volgens hem moeten de onrusten dan ook zo gekaderd worden. "Zowel het mandaat van de Democratische gouverneur Terry McAuliffe als dat van zijn partijgenoot en senator Tim Kaine (de running mate van Hillary Clinton) vervallen volgend jaar."

"Virginia is een typische swing state en het is nog nooit gebeurd dat een zittend president zich al tijdens het eerste jaar van zijn ambt in de nieuwe campagne stort. Voeg daaraan toe dat er momenteel bij de Democraten grote onenigheid heerst en dan weet je dat dat grote zenuwachtigheid veroorzaakt. Als de Republikeinen het volgend jaar heel goed doen, dan is het voor de Democraten bijna over and out voor 2020."