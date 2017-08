Toch is er historisch altijd een sterke onderstroom van moslimextremisme in bepaalde delen van Indonesië, onder meer in Aceh in het noorden van het eiland Sumatra, in het westen van Java en rond Solo in Oost-Java en in het zuiden van het eiland Sulawesi.

Daar proberen terreurgroepen zoals Al Qaeda en IS voet aan de grond te krijgen. U herinnert zich wellicht de bloedige aanslag tegen een discotheek in Kuta op het eiland Bali in 2002. De voorbije jaren heeft de Indonesische politie evenwel veel van die terreurgroepen kunnen onderdrukken, al zijn kleinere aanslagen niet uit te sluiten.

Daarnaast proberen ook Arabische staten uit de Golf via ontwikkelingschulp en scholen hun extreme versie van de islam uit te dragen in Indonesië. Die kunnen erg actief zijn met betogingen of op het internet en er zouden een duizendtal Indonesiërs en Maleisiërs zich bij IS in Syrië en Irak gevoegd hebben. Ter vergelijking: vanuit Frankrijk alleen zouden er dat al 6.000 zijn, dus dat is relatief weinig.

Wel zouden jonge moslims in de ban kunnen raken van de strijd in Marawi, een stad op het zuidelijke eiland Mindanao in de Filipijnen. Daar voeren rebellengroepen die banden hebben met IS al meer dan drie maanden strijd tegen het Filipijnse leger.