Grace Mugabe was in Zuid-Afrika voor een medische behandeling. Ze ging er ook twee zonen van Mugabe bezoeken. Toen ze daar binnenkwam en het 20-jarige model Gabriella Engels opmerkte, begon ze de jonge vrouw te slaan met een elektrische kabel. Engels kon ontkomen en diende daarop een klacht in.

De vrouw van de Zimbabwaanse president heeft zich nu zelf aangegeven bij de politie van Zuid-Afrika en daarom zou ze niet aangehouden zijn. Wel moet ze voor de rechtbank verschijnen.

De 52-jarige Grace Mugabe wordt genoemd als een mogelijke opvolger van haar 93-jarige echtgenoot Robert Mugabe. Die is al president van Zimbabwe sinds het einde van het blanke apartheidsbewind in 1980 en leidt het land met harde hand.

De regeringspartij ZANU-PF is echter zwaar verdeeld over zijn opvolger. Mugabe duldde binnen zijn partij en in Zimbabwe geen andere belangrijke leider naast zich en de opvolging is wel een heikel thema geworden.