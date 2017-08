De verdachte stond volgens Turkse media drie jaar lang op de Interpol-lijst van meest gezochte personen. De man werd donderdag al opgepakt, maar het nieuws komt nu pas naar buiten. Het federaal parket in België was twee dagen na de arrestatie op de hoogte gebracht. In ons land had de man al een terrorismedossier.

De arrestatie zou gebeurd zijn bij een grote politieactie in Fatih, een wijk van Istanbul. Daarvoor zou de politie hem via bewakingsbeelden geschaduwd hebben. Zo vonden ze de plek waar hij verbleef.

Volgens de Turkse krant Hürriyet zou de man mogelijk plannen hebben gehad om een aanslag te plegen in de Turkse stad. Mogelijk zou hij ook te maken hebben met aanslagen in Europa.

Na het gerechtelijke onderzoek zou de man worden uitgeleverd aan België, melden de Turkse media. Maar zeker is dat nog niet, want de uitlevering is nog niet gevraagd.