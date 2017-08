In het stadje in de Franse Pyreneeën zijn 300 veiligheidskrachten gemobiliseerd om de bedevaart veilig te laten verlopen. Dat zijn er 200 minder dan vorig jaar, nadat in de buurt van Rouen een priester was vermoord en 86 doden waren gevallen bij de aanslag op de nationale feestdag in Nice. De driehonderd agenten, gendarmes en militairen zullen patrouilleren in de stad, terwijl de luchtpolitie het heiligdom bewaakt.

Om de pelgrims beter te controleren, is het aantal toegangspoorten naar het heiligdom verminderd van twaalf naar drie, en er werden veiligheidspoorten geïnstalleerd. Om mogelijke aanslagen met auto's te vermijden, wordt het verkeer het grootste deel van de dag onderbroken aan het heiligdom en zijn er wegversperringen opgezet.

"In heel het land geldt nog steeds een verhoogd terreurniveau. Zelfs al wordt Lourdes niet specifiek gezien als doelwit, houden we daar toch rekening mee", luidt het.

Om 10 uur vanmorgen vond er een mis plaats in Lourdes, en in het begin van de namiddag is aan de Grot van Massabielle, waar de maagd Maria in 1858 aan Bernadette Soubirous zou verschenen zijn, gebeden voor Frankrijk en de wereld. Op 15 augustus viert de katholieke kerk dat Maria in de hemel opgenomen werd.