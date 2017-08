De 3 mannen kregen elk celstraffen tussen 5,5 en 6,5 jaar. Daarbovenop moeten ze een lijfstraf ondergaan, tussen de 5 en de 8 slagen met een 1,2 meter lange stok. Dat komt vaak voor in Singapore, ook voor bijvoorbeeld graffiti aanbrengen of vandalisme. Voor heel wat misdrijven, zoals verkrachting, is het zelfs verplicht voor de rechter om de straf op te leggen. De voorwaarde is wel dat gaat om een man die fysiek in orde is en jonger dan 50. Aan vrouwen worden geen stokslagen gegeven.

De gevangene wordt naakt vastgebonden in een voorovergebogen positie en op zijn achterste geslagen. De cipier krijgt de opdracht om zo hard mogelijk te slaan en zo veel mogelijk pijn te veroorzaken.

De praktijk dateert nog uit de Britse koloniale tijd en is erg omstreden. Singapore staat bekend om zijn strenge aanpak van criminaliteit en overlast. Het gebruik van lijfstraffen is wel op de terugweg in vergelijking met de voorbije jaren. In 2016 ging het in totaal om zo'n 1.250 veroordelingen.