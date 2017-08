De politie van Orlando, in de Amerikaanse staat Florida heeft een spectaculaire foto op Twitter gezet. Daarop is te zien hoe een rode SUV total loss is: alle ruiten zijn gesneuveld, geen stukje koetswerk is ongekreukeld en vooral de bult op het dak is opvallend.

Die bult werd veroorzaakt door de explosie van een gasfles, gevuld met propaan. Die fles was gekoppeld aan een gasbarbecue die het stel zondamiddag na een barbecue in een huurauto had geladen. Kennelijk waren ze vergeten het gas dicht te draaien, dat daardoor het interieur van de auto vulde.

Toen de vrouw een sigaret opstak, ontplofte de auto. Door de enorme klap, reed de auto ook nog tegen een paal. De inzittenden overleefden beide klappen en werden met niet-levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media zouden ze het goed stellen.