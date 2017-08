De bruidegom, Dennis Verbaas, is 28 en was eerder model en voetballer. Hij werkt nu als marketing manager voor een voetbalploeg in buurland Singapore, vlakbij Maleisië. In 2015 heeft hij zich bekeerd tot de islam en sindsdien noemt hij zich Dennis Muhammed Abdullah. Eind vorig jaar had hij de prinses ten huwelijk gevraagd en de zegen gekregen van haar familie.

Dat is opvallend, maar het is niet uitzonderlijk. In de jaren dertig van de vorige eeuw is een vorige sultan van Johor al getrouwd met een Britse. De Maleisische sultanaten stonden toen onder Britse bescherming. (Lees verder onder de foto).