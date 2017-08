Een pornofilm die opgenomen is in de kerk. Het veroorzaakte behoorlijk wat heisa begin dit jaar in de Nederlandse stad Tilburg. Onder meer de biechtstoel werd gebruikt voor bepaalde scenes in de film, die werd uitgezonden op de zender van de Nederlandse pornoster Kim Holland. Een schande, zo vond pastoor Jan van Noorwegen, die met veel wijwater het kerkelijke gebouw weer ritueel schoon probeerde maken.

Het kerkbestuur stapte naar de politie om een klacht in te dienen, maar het Openbaar Ministerie besliste onlangs om niemand te vervolgen. "De opname is weliswaar zeer kwetsend en getuigt van weinig respect, maar er is geen sprake van een strafbaar feit", zegt de openbare aanklager. Godslastering is niet strafbaar en er is geen sprake van huisvredebreuk of belediging.

De pastoor van de kerk is teleurgesteld. "Vinden we het allemaal goed dat de gekste dingen kunnen gebeuren in openbare gebouwen", vraagt hij zich luidop af. "Stel je voor. Of het nou in de kerk, in het gemeentehuis of in een restaurant gebeurt, het kan kennelijk allemaal."

Het kerkbestuur kan wel nog in beroep gaan. Het is niet duidelijk of dat ook zal gebeuren.