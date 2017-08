Rouhani zegt dat het Iraanse kernprogramma "op zeer korte termijn" opnieuw opgestart kan worden en dat het snel het niveau kan overstijgen van 2015, voor het akkoord. Maar de president sprak ook gematigdere taal en benadrukte dat op dit moment Iran zijn verplichtingen naleeft.

In juli 2015 sloten de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China na jarenlange onderhandelingen een akkoord over het Iraanse kernprogramma. Volgens de deal moest Iran de omvang van zijn kernprogramma beperken en inspecties toelaten. Op die manier kon worden nagegaan of Teheran niet in het geheim aan de ontwikkeling van een atoomwapen werkte. In ruil werden de sancties tegen Iran opgeheven.

Sinds de verkiezing van Donald Trump staan de zenuwen opnieuw gespannen tussen Iran en de VS, na de toenadering onder Obama. Trump is een tegenstander van het nucleaire akkoord. De VS kondigden vorige maand nog nieuwe sancties aan tegen Teheran. Buitenlandse Zaken in Washington zei toen dat het beleid van Iran de stabiliteit, veiligheid en welvaart in de regio bedreigt. De sancties gaan volgens Iran in tegen het akkoord.