Maar ook de Verenigde Staten herhaalden hun waarschuwing. In een opiniestuk in de Wall Street Journal benadrukt de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis dat het absoluut niet de bedoeling is om een machtswissel in Pyongyang te bekomen. Bovendien is de VS bereid te onderhandelen met Noord-Korea als de dreigementen stoppen, zo klinkt het.

In een reactie bij nieuwszender CBS klonk het plots een pak feller. "Als Noord-Korea stappen zet, dan is het "game on"", zei de defensieminister. De VS zullen de raket "uitschakelen", waarmee hij bedoelt dat het Amerikaanse leger raketten gericht op Amerikaanse doelwitten zal neerhalen.

Hij voegde er wel aan toe dat het allerminst een oorlogsverklaring is. "De boodschap is dat we het land zullen verdedigen en voor ons (het leger, nvdr.) betekent dat oorlog."