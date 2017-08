Trump begon de persconferentie met een minuut vol lof over de positieve economische graadmeters in de VS. Daarna begon hij over de aanslag in Charlottesville. Zonder te improviseren las hij de mededeling af. Daarin had hij het over "racistisch geweld" en dat het geen plaats heeft in Amerika.

"Racisme is kwaadaardig", ging de president verder. "Wie volgens dat principe geweld pleegt, is een crimineel en een schurk." Vervolgens noemde hij neonazi's, KKK'ers, white supremacists en "andere haatgroepen".

Trump eindigde met het citeren van de onafhankelijkheidsverklaring van de VS en hij sprak opvallend verzoenende woorden: "In deze tijden toont dit land altijd zijn ware gelaat. We zullen haat met liefde beantwoorden, verdeeldheid met eenheid en geweld met gerechtigheid."