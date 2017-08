In de eerste zeven maanden van dit jaar kwamen in totaal 93.900 migranten via de Middellandse Zee aan in Italië. Die cijfers zijn vergelijkbaar met die van de eerste zeven maanden van 2016, toen er 101.507 mensen in Italië arriveerden.

Een op zes inkomende migranten had de Nigeriaanse nationaliteit. Ook migranten uit Bangladesh, Guinée en Ivoorkust komen nog steeds in grote getale aan in Italië.