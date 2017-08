Ondertussen heeft de president zich nog niet verder uitgesproken over de betogingen in Charlottesville (Virginia) en vooral over de rol van neonazi's en blanke supremacisten. In zijn eerste reactie sprak hij over "haat, fanatisme en geweld aan vele kanten". Extreemrechtse organisaties kwamen protesteren tegen het weghalen van een standbeeld van Robert E. Lee, een generaal die in de Burgeroorlog tegen president Lincoln vocht. Een vrouw kwam om het leven toen een auto inreed op een groep tegenbetogers.

Jeff Sessions, minister van Justitie en enkele weken nog het doelwit van snoeiharde kritiek van Trump, vindt dat de president specifiek neonazi's en blanke supremacisten moet veroordelen. Dat zei hij in een interview met CBS This Morning. "Zijn woordvoerder heeft het gisteren gezegd en ik ben zeker dat hij het in de komende dagen zal herhalen", aldus de conservatieve politicus, die vroeger senator was van Alabama.