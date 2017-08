De man die is opgepakt, een vijftiger, wordt verdacht van moedwillige brandstichting. Daarnaast wordt hij aangeklaagd voor dronken rijden en wapenbezit.

Sinds midden juli hebben bosbranden al voor meer dan 9.000 hectare aan flora vernietigd op Corsica en in het zuidoosten van Frankrijk. Vrijdagavond werden in de streek rond de stad Bastia nog meer dan 700 mensen geëvacueerd. Zowel in Bastia, in het noorden van het eiland, als in de regio rond Manso in het noordwesten, is de brandweer er nog niet in geslaagd om het vuur onder controle te krijgen.