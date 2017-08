Sectie 44 van de Australische grondwet bepaalt dat politici op geen enkele manier afhankelijk mogen zijn van een vreemde macht. Dat betekent in de praktijk dat een politicus zich enkel verkiesbaar mag stellen als hij alleen de Australische nationaliteit bezit. Als later blijkt dat hij of zij een dubbele nationaliteit heeft, dan moet de parlementszetel ingeleverd worden.

Joyce is al de vijfde Australische politicus in enkele weken tijd die door de strenge regels in de problemen komt. Australië is een land van immigranten en in de meeste gevallen gaat het dan ook om mensen die onwetend nog de nationaliteit blijken te hebben van een van de landen van hun ouders. In de Australische pers wordt gesproken van een "dubbele nationaliteit-crisis".