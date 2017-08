Pence is in Colombia begonnen aan een rondreis door Zuid-Amerika. De kwestie Venezuela, waar de onrust steeds groter wordt, staat daarbij hoog op de agenda.

"We hebben veel opties voor Venezuela, maar de president blijft er vertrouwen in hebben dat de VS in samenwerking met zijn Zuid-Amerikaanse bondgenoten een vreedzame oplossing kan bereiken", zei Pence op een gezamenlijke persconferentie met de Colombiaanse president Juan Manuel Santos in Cartagena.

President Trump had vrijdag gezegd dat hij een militaire interventie in Venezuela niet uitsluit, als dat nodig zou zijn. Verschillende Zuid-Amerikaanse landen, onder meer Colombia, reageerden heel afwijzend op die uitspraak. Pence sprak Trump niet tegen, maar probeerde wel om de gemoederen wat te bedaren. Santos zei op de persconferentie dat een militaire interventie "zelfs niet overwogen zou mogen worden".

Santos en Trump bespraken in hun gezamenlijke meeting de mogelijkheid van strengere sancties tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro. "We zullen de volledige economische en diplomatieke macht van de VS inzetten tot de democratie hersteld is in Venezuela", aldus Pence.