Koeweit probeert olievlek voor zuidkust in te dijken

Aan zuidkust van Koeweit spoelt olie aan. Autoriteiten vermoeden dat de olie gelekt is uit een tanker in de Perzische Golf en niet afkomstig is van olievelden voor de kust. Het is onduidelijk hoeveel olie er precies ronddrijft.

