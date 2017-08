"Wat er in Washington gebeurt ... is dat de president geen vertegenwoordiger is van de politieke gevestigde klasse. Dus wat de reden ook mag zijn, de mensen hebben beslist dat ze hem willen buitenwerken", stelde Scaramucci in het eerste televisie-interview sinds zijn ontslag vorige maand.

"Ik denk dat er elementen in Washington zijn, inclusief in het Witte Huis, die niet noodzakelijkerwijs de belangen van de president of zijn agenda behartigen."

Wanneer de interviewer hem vroeg om die personen te identificeren, zei Scaramucci dat hij al "een aantal namen" had genoemd en dat er strategische veranderingen aan de gang waren. Hij stelde ook dat de president "meer regeringsgetrouwen" moest aanwerven, om zijn agenda uit te voeren.