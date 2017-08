Afgelopen nacht hebben reddingswerkers de gezonken onderzeeër uit het water kunnen tillen om hem te doorzoeken. Wall is daarbij niet teruggevonden, zo heeft de politie bekendgemaakt. Wat er met haar gebeurd is, blijft dus onduidelijk. De politie zei ook dat er aanwijzingen zijn dat Madsen de boot opzettelijk heeft laten zinken. Hijzelf sprak over een technisch defect.

De zoektocht naar Wall gaat voort. Zolang haar lichaam niet gevonden wordt, blijft er een kans bestaan dat de journaliste nog in leven is. "We hopen nog steeds dat we Kim Wall levend zullen terugvinden, maar we bereiden ons erop voor dat dat niet het geval is", zegt de baas van de moordbrigade in Kopenhagen.