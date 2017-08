De Wunumbal Gaambera Aboriginal Corporation is de eigenaar van het gebied ten noorden van de stad Broome, in de regio Kimberley (zie kaartje). De groep die de oorspronkelijke inwoners vertegenwoordigt, vraagt voortaan toegangsgeld aan toeristen die komen voor de spectaculaire watervallen en de Aboriginal-kunst op de rotswanden.

De meeste toeristen komen per schip, soms met grote cruiseschepen. Over de weg is het gebied maar moeilijk bereikbaar. Dit seizoen moeten de schepen eenmalig 200 Australische dollar of 134 euro per slaapcabine op hun schip betalen. Tegen 2019 is het de bedoeling dat elke bezoeker 152 dollar of 102 euro betaalt om toegang te krijgen tot het gebied.