Del Ponte kondigde vorige week haar ontslag aan uit wat ze “een alibi commissie zonder politieke ondersteuning” noemde. Ze klaagt aan dat de Veiligheidsraad van de VN weigert een tribunaal op te richten om de oorlogsmisdadigers te berechten.

“Ik ben er van overtuigd dat er genoeg bewijs is tegen Assad.” zegt ze vandaag in de krant. “Daarom is het zo frustrerend dat de VN geen stappen zetten. Het voorbereidende werk is gedaan. Nu moet er een rechtbank komen en een aanklager.'' Bron van frustratie voor Del Ponte is de houding van Rusland. Dat land is een bondgenoot van Syrië en gebruikt zijn vetorecht in de Veiligheidsraad om de oprichting van een oorlogstribunaal tegen te houden.