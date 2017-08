Sinds Fields, die meteen na de aanrijding opgepakt werd, geïdentificeerd werd als de bestuurder van de wagen die een 32-jarige vrouw doodde en een 20-tal anderen verwondde, zijn de Amerikaanse media op zoek naar zijn motieven en zijn achtergrond.

Zo weten we intussen dat Fields afkomstig is uit Maumee, Ohio. Dat ligt meer dan 850 kilometer verwijderd van Charlottesville, waar de opzettelijke aanrijding plaatsvond. Fields vertrok op vrijdag met zijn zilveren Dodge Challenger. Hij stuurde zijn moeder een berichtje dat hij zijn kat had achtergelaten op haar appartement omdat hij naar een alt-right-bijeenkomst ging, zo vertelde de vrouw aan lokale krant The Toledo Blade.

Zijn moeder was verder niet op de hoogte van de politieke sympathieën van haar zoon, maar het lijkt er dus op dat die op zijn minst sympathiseerde met extreemrechts. Enkele Amerikaanse media verwijzen ook naar profielen op sociale media met neonazistische symbolen en racistische memes, onder meer van "pepe the frog", het symbool van de alt-right. Ook afbeeldingen van Trump duiken op op die pagina's. Maar zekerheid dat ze van Fields zijn, is er niet.