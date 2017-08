Auteur: Belga, Zico Saerens

Belga, Zico Saerens Op het Indonesische eiland Sumatra is er vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 6,4. Er is nog geen melding van schade of slachtoffers. Volgens het Indonesische Geofysische Agentschap is er alleszins geen risico op een tsunami.