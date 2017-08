Senator Orrin Grant Hatch, eveneens Republikein, deelde op Twitter mee dat "we het kwade bij naam moeten noemen". "Mijn broer heeft zijn leven niet gegeven in de strijd tegen Hitler om hier bij ons ongestoord nazi-ideeën te laten verkondigen."

Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, zei op Twitter dat president Trump zijn job niet heeft gedaan zolang hij de actie van de "alt-right" (een extreemrechtse beweging in de VS, red.) niet veroordeelt. "Het is tijd voor onze leiders om fors te zijn in hun woorden en vastberaden in hun daden", zegt presidentskandidate Hillary Clinton.

Het geweld in Charlottesville deed zelfs oud-president Barack Obama opnieuw in zijn Twitterpen kruipen, iets wat al van 20 juli geleden was. Hij deelde een citaat van de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela met zijn meer dan 600.000 volgens op de microblogsite.