Merkel haalde ook scherp uit naar de Duitse auto-industrie die het merk ‘made in Germany’ een stevige knauw heeft gegeven met het dieselschandaal. “De manier waarop zaken onder de mat werden geveegd of waar uitlaattesten werden vervalst hebben het vertrouwen zwaar beschadigd”, zei ze. Ze spoorde de autofabrikanten aan om schone technologieën te ontwikkelen.

Verder focuste Merkel op de heropleving van de Duitse economie onder haar bewind. De werkloosheid is gedaald tot 5,6 procent, in 2005 was dat nog 12,6 procent. “We mikken op volledige tewerkstelling tegen 2025, dat betekent een werkloosheidsgraad onder 3 procent”, herhaalde Merkel. “Ik ben er zeker van dat we dat kunnen schaffen.”

De parlementsverkiezingen in Duitsland vinden plaats op 24 september. Merkel hoopt op een vierde mandaat als bondskanselier. Als de peilingen gelijk krijgen dan haalt ze dat ook binnen.