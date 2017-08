Peter Madsen (46) staat bekend in Denemarken als een wat excentrieke uitvinder en ondernemer. Samen met een groep vrijwilligers bouwde hij de 18 meter lange UC3 Nautilus, op dat moment de grootste onderzeeër in private handen. De boot werd in 2008 een eerste keer te water gelaten en was na wat problemen sinds april van dit jaar opnieuw actief.

Madsen kreeg donderdag in zijn onderzeeër bezoek van een Zweedse journaliste die een artikel wou schrijven over hem. Het gaat om de 30-jarige Kim Wall, die werkt als freelancer voor onder meer The New York Times, The Guardian en Vice Magazine. In de loop van de nacht waarschuwde de partner van de vrouw de politie omdat ze nog steeds niet was thuisgekomen.

Er werd vrijdagochtend contact gelegd met Madsen in de onderzeeër, die zei dat hij onderweg was naar Kopenhagen, maar even later zonk de boot plots. Madsen werd opgepikt door een schip en aan land gebracht. Aan de Deense tv, die ter plaatse kwam, legde hij uit dat een probleem met een ballasttank het zinken had veroorzaakt. "Ik ben oké, maar triest dat de Nautilus gezonken is", zo zei hij.