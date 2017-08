Ondanks de hevige kritiek van de lokale inwoners en het stadsbestuur van Charlottesville, is er vandaag een nieuwe, veel grotere protestactie gepland door de extreemrechtse alt-Right beweging, onder de slogan "Unite the Right".

De politie verwacht dat er zo'n 2.000 tot 6.000 blanke nationalisten naar het stadje zullen afzakken, voor wat de burgerrechtenorganisatie Southern Poverty Law Center beschrijft als "de grootste haatbijeenkomst in decennia in de VS". Het stadsbestuur heeft uit voorzorg barricades laten plaatsen en er zullen zo'n 1.000 politiemensen worden ingezet.