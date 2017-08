Het betrokken ziekenhuis is een openbare instelling en ligt in de stad Gorakhpur, niet ver van de grens met Nepal. In de voorbije 3 dagen zijn er minstens 35 kinderen gestorven, de meesten door acute encephalitis, een virale herseninfectie die veel voorkomt in de arme landelijke gebieden in India.

In de materniteit van het ziekenhuis zou de toevoer van zuurstof via een pijpleiding donderdagavond stilgevallen zijn. Daarna brak grote paniek uit. Verplegers probeerden kinderen te redden met plastic zakken met zuurstof. Volgens de ouders stierven de meeste kinderen als gevolg van het stilvallen van de zuurstoftoevoer. Het bedrijf dat instaat voor de toevoer zou die stilgelegd hebben omdat het ziekenhuis al een hele tijd de facturen niet betaald had.

De directie van het ziekenhuis en de topambtenaar die instaat voor de ziekenhuizen in de staat erkennen dat er een conflict was over onbetaalde facturen, maar volgens hen waren er genoeg zuurstofflessen in voorraad om een noodgeval op te vangen. Dat er in korte tijd veel kinderen sterven is niet uitzonderlijk tijdens de piek van het aantal gevallen van encephalitis in deze periode van het jaar, zo luidt het.