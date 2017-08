Het CTC (United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee), zoals de dienst officieel heet, is een onderdeel van de Veiligheidsraad van de VN en werd opgericht na de aanslagen van 9/11. Het controleert vooral de maatregelen tegen terrorisme van de verschillende lidstaten van de Verenigde Naties en helpt hen ook met de invoering van die maatregelen indien nodig.

Coninsx is momenteel nog baas van Eurojust, het Europese coördinatieorgaan voor justitie in Den Haag. Daarvoor was ze procureur bij het parket van Brussel, waar ze zich bezighield met georganiseerde misdaad en terrorisme.