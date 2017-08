De aanval vond plaats in het stadje Sarmine, in de provincie Idlib. Dat is rebellengebied. De rebellen strijden tegen het regime van president Bashar al-Assad, maar ook onderling zijn er conflicten tussen de verschillende groepen.

Onbekenden drongen het kantoor van de Witte Helmen binnen en openden het vuur, zo meldt de organisatie. Twee minibusjes, witte helmen en walkietalkies werden gestolen.

In 2016 was de organisatie kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede. De Witte Helmen werken enkel in rebellengebied, maar staan op hun neutraliteit. Verschillende landen, waaronder Groot-Brittannië, de VS, Japan en Duitsland steunen de organisatie financieel.

Het Syrische regime en de Russen beschuldigen de Witte Helmen ervan marionetten te zijn in handen van de buitenlandse overheden die de rebellen steunen.