De voorbije uren was de woordenoorlog tussen de VS en Noord-Korea blijven oplopen. Trump waarschuwde het regime in Pyongyang dat het in “grote problemen” zou komen als het zou wagen om Guam aan te vallen.

Op dat eiland in de Stille Oceaan is een grote Amerikaanse troepenmacht gelegerd. Ons leger is klaar, zei Trump aan journalisten op zijn buitenverblijf in New Jersey. Op hun vraag of Trump op oorlog aanstuurt met Noord-Korea, zei hij cryptisch: “ik denk dat je het antwoord daarop kent”.