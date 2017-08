In de sloppenwijken wonen vooral aanhangers van de oppositie. Zij zeggen dat er bij de verkiezingen massale fraude is gepleegd. De politie greep op verschillende plaatsen in om betogers uiteen te drijven.

Kenyatta had vlak na de bekendmaking van zijn overwinning door de Keniaanse kiescommissie de aanhangers van de oppositie nog opgeroepen tot kalmte. "Het is niet nodig naar geweld te grijpen", aldus Kenyatta. "We moeten samenwerken, we moeten een team vormen, we moeten samen groeien en het land doen groeien."