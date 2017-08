"Ik ga de militaire oplossing niet uitsluiten", zei Trump. "We hebben troepen overal in de wereld en heel, heel ver weg. Venezuela is niet ver weg, en de mensen lijden er en de mensen sterven er. We hebben veel mogelijkheden voor Venezuela, waaronder een mogelijke militaire mogelijkheid, als het nodig is", zei de Amerikaanse president, die geflankeerd werd door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en de ambassadrice voor de Verenigde Naties Nikky Haley.

Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft echter geen weet van officiële militaire plannen voor Venezuela, weet Reuters.

Een dag eerder had de Venezolaanse president Nicolas Maduro nog gezegd dat hij tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wil samenzitten met Trump in de hoop een verdere internationale isolatie te voorkomen.

Op een telefoongesprek met Trump hoeft Maduro niet te rekenen "zolang de democratie niet is hersteld" in Venezuela, laat het Witte Huis in een persmededeling weten. "De Verenigde Staten steunen de bevolking van Venezuela tegen de voortdurende onderdrukking door het regime van Maduro. President Trump is bereid om met de Venezolaanse leider te praten van zodra de democratie in het land is hersteld."

Ook dichter bij huis lijkt Maduro er niet in te slagen uit het isolement te treden. Vrijdag maakte de Peruviaanse regering bekend dat ze de Venezolaanse ambassadeur het land uitzet. Peru grijpt naar eigen zeggen in omdat de regering van Maduro "onaanvaardbaar" reageerde op de veroordeling door de andere Latijns-Amerikaanse landen van de situatie in het socialistische land.