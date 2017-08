Kristal is geboren op 15 september 1903, in het Poolse stadje Zarnow. In 1920, op zeventienjarige leeftijd, verhuisde hij naar Lodz. Daar ging hij aan de slag in een snoepfabriek. Hij trouwde in 1927 en kreeg twee dochters.

Na de Duitse inval in Polen, in 1939, werden Yisraël en zijn gezin overgeplaatst naar het joodse getto van Lodz. Daar verloor hij zijn beide kinderen. In 1944, toen het getto werd geliquideerd, werden hij en zijn vrouw naar Auschwitz gedeporteerd. Zijn vrouw stierf kort daarna, maar Yisraël wist te overleven, door als dwangarbeider te werken.

Na de oorlog keerde Yisraël terug naar Lodz, waar hij zijn oude snoepfabriek heropende. In 1947 trouwde hij er voor de tweede keer en kreeg opnieuw twee kinderen. Met zijn tweede vrouw emigreerde hij in 1950 naar Israël en vestigde zich in de stad Haifa. Daar zette hij zijn snoepbedrijfje succesvol verder.

Vorig jaar haalde Yisraël de internationale pers, toen hij op 15 september, de dag van zijn 113de verjaardag, zijn bar mitswa deed.