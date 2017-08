Het ongeval gebeurde in Khourchid, ten oosten van de havenstad Alexandrië, in het noorden van Egypte. Volgens de hulpdiensten kan het aantal slachtoffers nog oplopen.

Op foto's die op Twitter verschijnen, is te zien dat twee treinen kennelijk frontaal op elkaar zijn gebotst. De ene was onderweg van de hoofdstad Caïro, de andere kwam uit Port Said. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.