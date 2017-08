"Op onze campings zijn geen gewonden gevallen", zegt Pierre Fivet van reisorganisatie Vacansoleil. "Het is wel zo dat er wat materiële schade is. Door de hagel zijn toch wel wat auto's en wat tuinmeubelen beschadigd. Wij hebben ook één tent die beschadigd is geraakt door een omvergewaaide boom, maar dat hebben we kunnen oplossen door de mensen een andere tent te geven." Hij heeft het over hagel, wind en één tornado. In de getroffen regio heeft Vacansoleil vooral kampeerterreinen in het noorden van Italië en in Oostenrijk.

Uit Tsjechië en Slovakije komen berichten over omgewaaide bomen, beschadigde daken, beschadigde auto's en ondergelopen kelders. In de buurt van de Slovaakse hoofdstad Bratislava moest de brandweer een 200-tal interventies uitvoeren. Gisteravond is een trein van Praag naar Boedapest tegen een omgewaaide boom gereden.

In Hongarije kwamen 100.000 gezinnen zonder stroom te zitten door het zware stormweer. In Kenez, niet ver van de Oostenrijkse grens, is het dak van een woning op een auto terechtgekomen,. De bestuurder is daarbij om het leven gekomen.

In Oostenrijk en het zuidoosten van Duitsland ondervond vooral het treinverkeer hinder door het stormweer. Oostenrijk kreeg ook te maken overstroomde wegen en aardverschuivingen.

In Noord-Italië kwamen 70.000 gezinnen zonder elektriciteit te zitten. In de buurt van Venetië kwamen campings blank te staan en aan de Adriatische kust raakten enkele tientallen mensen gewond door een windhoos .